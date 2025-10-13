Общество

Светофоры на ул. Терновского заработали в новом режиме

На улице Терновского в Пензе светофоры заработали в режиме адаптивного координированного управления.

Речь идет об участке от Терешковой до Ростовской и периодах с 9:00 до 16:30 и с 19:00 до 6:30, уточнили в ГБУ «Безопасный регион», подчеркнув, что сотрудники оптимизируют работу объектов с учетом повышенной нагрузки в утренние и вечерние часы пик.

«Жители Пензы хорошо знакомы с режимом работы «Зеленая волна», он давно и успешно применяется на проспектах Победы и Строителей, на улице Луначарского.

Адаптивное координированное управление при работе совмещает функцию координации движения по магистральной улице с адаптацией длительности фаз для поворотных потоков и второстепенных направлений - для них выделяется ровно столько разрешающего сигнала, чтобы очередь успела разъехаться. Мониторинг движения транспорта показал существенное сокращение количества его остановок», - объяснил заместитель директора ГБУ Алексей Власов.

По его словам, вскоре планируется не только расширить зону управления на всю улицу Терновского, но и переключиться на другие магистрали города.

Источник — фото ГБУ «Безопасный регион»
