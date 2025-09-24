Пензенцы все чаще выбирают звонки через Wi-Fi из-за четкого звука

24.09.2025 | 12:55

Erid: 2VfnxvnDYoi

Жители Пензы и других населенных пунктов области стали больше разговаривать через Wi-Fi: средняя продолжительность вызовов с прошлого года выросла на 16%, выяснил Билайн.

Использовать для звонка проводной интернет вместо базовых станций позволяет технология VoWiFi *. Она актуальна в ситуациях, когда сотовая связь не работает из-за помех, но есть доступ к Wi-Fi. С опцией можно совершать звонки и отправлять СМС, при этом звук остается четким, а заряд аккумулятора расходуется в режиме экономии.

Среди пользователей функции больше всего 35-45-летних (32%) и 45-55-летних (24%). Вместе они составляют более половины активировавших VoWiFi. Далее идут абоненты 55-65 лет с 16%, затем молодежь 25-35 лет - 14%. Пожилые люди 65-75 лет составляют 8%, а на самую молодую группу в возрасте от 15 до 25 лет приходится только 2% клиентов. В то же время мужчины пользуются услугой почти на 20% чаще женщин.

За последний год звонки клиентов Билайна по VoWiFi по всей стране стали на 12% дольше. Ведущие позиции по росту средней продолжительности переговоров занимают жители Чукотки, Нижнего Новгорода, Саранска, Кызыла и Магадана.

Также опция позволяет экономить заряд устройства и звонить близким за границей в роуминге через доступные точки Wi-Fi. Оплата за звонки проходит по домашнему тарифу. К примеру, в Пензенской области клиенты Билайна провели в таких разговорах в среднем больше 1,6 млн минут в месяц. Чтобы начать пользоваться VoWiFi, достаточно активировать функцию в настройках гаджета. К тому же до конца года в Билайне действует акция ** - при подключении VoWiFi клиенты получают 100 бесплатных минут на звонки по РФ.

* VoWiFi - Voice over Wi-Fi - голос через Wi-Fi.

** Действует при технической возможности подключения VoWiFi.

При сравнении использовались данные за май 2025 года и май 2024 года.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.