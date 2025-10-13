Прогноз на неделю: в Пензенской области ожидается мокрый снег

13.10.2025 | 16:00

На этой рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидается преобладание облачной с осадками в виде дождя, а в отдельные дни с мокрым снегом погоды», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим станет понижаться: в ночные часы столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений (до -2 градусов), днем показатели не превысят +10...+12 градусов.

В начале недели, 13 и 14 октября, в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

В минувшие выходные Пензенская область находилась во власти северо-западного циклона. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось увеличением облачности, на большей части территории шли дожди различной интенсивности.