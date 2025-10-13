После смертельного ДТП в Кузнецке решили оборудовать перекресток

13.10.2025 | 13:12

После трагического ДТП в Кузнецке решили обезопасить перекресток на 755-м километре М-5 (в районе улицы Хвалынской). О планах рассказал глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 13 октября.

3-го числа на перекрестке столкнулись Hyundai Tucson, «Лада-Гранта» и Kia K7. Пострадали 7 человек, включая годовалого ребенка.

«Одна женщина, к сожалению, скончалась впоследствии», - сообщил глава Кузнецка.

Он отметил, что аварии происходили там и раньше, поэтому нужно думать о безопасности.

«Давайте на «Большую Волгу» запускать этот вопрос, по оборудованию этого перекрестка, иначе там так и будет все. Сейчас тем более будет зима, темнеет рано. Перекресток у нас должен быть оборудован в безопасном варианте», - подчеркнул Златогорский.

По его словам, на участке необходимо установить светофор и сделать освещение.