На каком расстоянии от уха нужно держать телефон?

07.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Услышал, что нельзя прикладывать мобильный телефон к уху. Правда ли это?

Ответ специалиста

Специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора не рекомендуют прижимать телефон к уху. Нужно соблюдать расстояние хотя бы в 1 сантиметр.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения и воздействия на мозг в 4 раза», - объяснили эксперты.

При звонке устройство должно быть расположено вертикально, держать его нужно за нижнюю часть. Подносить к уху сразу не стоит, лучше дождаться ответа собеседника (в момент вызова мобильный работает на пике мощности, а через 10-20 секунд она спадает до допустимого уровня).

Кроме того, по словам специалистов, разговаривать по телефону можно не дольше 2 минут, с перерывами как минимум на четверть часа. Лучше отправлять СМС-сообщения.

«Очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать: наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя», - добавили эксперты.

При этом не стоит брать телефон с собой в постель на ночь и длительное время носить его в карманах близко к телу.