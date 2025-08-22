Пензенец пошел на преступление ради детализации чужих звонков

22.08.2025 | 18:55

В Пензе сведения о телефонных разговорах частного лица попали в чужие руки. Возбуждено уголовное дело.

Как установило следствие, в мае прошлого года 24-летний пензенец подкупил двух сотрудников офиса оператора мобильной связи.

За деньги они пообещали предоставить детализацию звонков одного из абонентов и передали данные, как только их получили.

Злоумышленника и его пособников обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, рассказали в областном СУ СКР.

Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела передали в суд, добавили в региональном УФСБ России.

Аналогичное обвинение в 2023 году предъявили менеджеру офиса обслуживания и продаж сотовой связи, который передал клиентке детализацию звонков ее знакомого.

А в 2012-м молодая пензячка, сотрудница компании сотовой связи, незаконным путем выследила соперницу и засыпала ее гневными СМС.