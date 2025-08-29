30 августа в Пензенской области будет по-летнему тепло

29.08.2025 | 20:35

30 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +24...+29. Следующая ночь окажется теплее предыдущей - от +10 до +15 градусов.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что благодаря обширному антициклону последние дни августа окажутся по-настоящему летними, на улице будет солнечно, сухо и жарко.

В старину подмечали: если звезды 30 августа очень часто и сильно мерцают, можно ожидать ясного дня; если утренняя и вечерняя заря ярко–золотистая, быть теплому, погожему деньку.