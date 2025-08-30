Жителям Пензенской области не стоит ждать затяжного бабьего лета

30.08.2025 | 12:26

В этом году в Пензенской области синоптики не обещают долгого бабьего лета. Летнее тепло вернется, но на короткий срок.

«Обновленные климатические модели показали, что арктические воздушные массы начали активнее продвигаться на юг, чем предполагалось ранее. Это означает, что атлантические циклоны принесут не только дожди, но и резкие перепады атмосферного давления. Отсутствие устойчивого антициклона исключает затяжное бабье лето», - объяснил метеоролог Александр Сергеев в беседе с изданием News.ru.

Он спрогнозировал не плавный переход к осени, а резкие похолодания и нестабильное давление.

В Пензенской области после летних температур 1-2 сентября ожидается понижение показателей: днем столбик термометра останется на отметке +17…+19 градусов, синоптики обещают дожди.

К концу первой декады сентября и в начале второй прогнозируется потепление до +21…+23 градусов и солнечная погода, но затем температура вновь опустится. В последнюю неделю месяца она не выйдет за предел +15…+17, вновь придут дожди.