В Пензе в зданиях МФЦ появились публичные точки доступа Wi-Fi

В зданиях многофункциональных центров в Пензе посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi. Публичные точки доступа имеются в МФЦ на улицах Шмидта, 4, Фабричной, 2, Богданова, 63а, и на проспекте Строителей, 90.

«Каждому желающему для подключения к Wi-Fi необходимо пройти авторизацию. За консультацией можно обратиться к специалисту МФЦ на ресепшене», - уточнили в областном министерстве экономического развития и промышленности.

Горожанам напомнили, что при этом необходимо соблюдать осторожность: не передавать по открытым сетям личные данные, пароли, номера банковских карт или документы.

Ранее доступ к общественному Wi-Fi появился на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в аэропорту и на автовокзале, в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, на территории у планетария в парке Белинского.

Также ведутся работы по созданию точек доступа на привокзальной площади станции Пенза-I, в сквере «Могилевский дворик» и на Юбилейной площади.

