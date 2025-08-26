В Городище ремонтируют помещения будущей женской консультации

26.08.2025 | 13:38

В Городищенской районной больнице ремонтируют помещения, где разместится женская консультация. Работы продлятся до конца лета, график соблюдается, подчеркнули в региональном минздраве.

В учреждение уже начали поступать новое оборудование и мебель: кушетки, ширмы, стулья, электроотсосы и фотокаталитические установки для обеззараживания и очистки воздуха.

«Теперь женщинам не придется выезжать за пределы своего населенного пункта, чтобы пройти осмотр», - отметил главврач больницы Лев Умнов.

В 2025 году в Пензенской области запланировано создание 7 женских консультаций. Помимо Городищенской, соответствующие помещения сейчас готовятся в Никольской и Белинской районных больницах.

«Существующие кабинеты врачей-гинекологов Колышлейской, Мокшанской, Лунинской и Неверкинской районных больниц дооснащаются новым оборудованием, что позволит создать на базе данных медицинских организаций современные женские консультации», - пояснили в минздраве.