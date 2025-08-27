В Пензе коммунальщики улучшают видимость дорожных знаков

27.08.2025 | 11:49

В Пензе коммунальщики начали вырезать поросль и кустарники вдоль дорог. Работу проведут во всех районах города.

Ее выполняют специалисты МБУ «Пензавтодор».

Растительность вдоль проезжей части ограничивает видимость дорожных знаков, что увеличивает риски для водителей, а также пешеходов и может привести к авариям.

В преддверии нового учебного года важно обеспечить безопасность дорожной инфраструктуры в зонах повышенной концентрации пешеходного и автомобильного трафика, отметили в МБУ «Пензавтодор».

В Пензе регулярно вырубают поросль и кронируют деревья вдоль дорог. В некоторых случаях результаты процедуры возмущают горожан. Так, в середине февраля обрезали растения на улице Ленинградской, весной выяснилось, что деревья погибли. На их место высадили рябины.