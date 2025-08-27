Общество

На квартиры в ЖК «Ньютон» действует рассрочка на 5 лет

Для покупателей квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Ньютон» доступна специальная программа рассрочки. Предложение позволяет стать собственником современного жилья в центре Пензы на выгодных условиях.

Чтобы купить квартиру, достаточно первого взноса (минимум 20% стоимости). Оставшаяся сумма делится на удобные ежемесячные платежи на срок до 5 лет по ставке 10% годовых. Такой подход делает покупку жилья с высоким стандартом комфорта более доступной.

В ЖК «Ньютон» спроектировали продуманную среду:

- выгодное расположение - дом находится в центре Пензы, в шаговой доступности от ключевых объектов городской инфраструктуры;

- развитая внутренняя инфраструктура - просторное лобби с функцией бизнес-гостиной для работы и встреч, надежный подземный паркинг, центр добрососедства, кафе и магазины на первых этажах корпусов;

- безопасность - на территории комплекса предусмотрят современные IP-технологии систем безопасности;

- продуманные планировки - в продаже просторные квартиры с высокими потолками, мастер-спальнями и гардеробными.

Узнать подробности о действующей программе рассрочки, ценах и свободных площадях можно в офисах продаж холдинга «Термодом», по телефону 8 (8412) 28-28-20, на сайте newton-pnz.ru.

Рассрочка предоставляется застройщиком - ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно для ограниченного перечня квартир. Страхование жизни и здоровья клиента на весь срок рассрочки обязательно. Право собственности регистрируется после полной оплаты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

