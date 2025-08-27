Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 1 сентября

27.08.2025 | 15:56

В Пензенской области на последний день августа и 1 сентября придется пик потепления. Погода в День знаний будет летней и солнечной.

Как сообщили синоптики «Фобос», уже 29 августа можно будет наблюдать улучшение ситуации с осадками и температурой.

«Атмосферные потоки над Европейской Россией станут разворачиваться на южные румбы, и в регион хлынут хорошо прогревшиеся воздушные массы из Причерноморья. Они вернут сюда летний температурный режим», - пообещали специалисты.

К концу последней летней недели днем столбик термометра может достичь отметки +26 градусов.

Утром в День знаний прогнозируется переменная облачность, термометр покажет около +20. Днем вероятен небольшой дождь, воздух прогреется до +28…+30. Вечер будет теплым и ясным и порадует температурой +24 градуса.