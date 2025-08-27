Аферисты стали чаще использовать схему с электронными дневниками

27.08.2025 | 14:43

В преддверии нового учебного года мошенники стали чаще обманывать родителей школьников, используя схему с электронными дневниками.

Аферисты звонят или пишут жертвам в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебного заведения или служб техподдержки. Они говорят, что для работы электронного дневника нужно подтвердить номер телефона, обновить данные либо активировать учетную запись.

Далее злоумышленники просят назвать код из СМС или перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт.

«Ресурсы такого рода информируют, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), однако страница для аутентификации поддельная», - предупреждает телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

Когда человек вводит данные, аферисты получают доступ к его аккаунту на «Госуслугах», онлайн-банку и другим сервисам. Затем жертве зачастую звонят лжесиловики и сообщают: счета под угрозой, нужно срочно переводить деньги на «безопасный».

Полицейские просят россиян помнить, что работники учебных заведений никогда не спрашивают коды из СМС, пароли и другие важные данные по телефону, а операции с электронным дневником проводятся только через официальные платформы школ или портал «Госуслуги» без привлечения сторонних лиц.

Подозрительные звонки лучше игнорировать, а информацию - проверять.