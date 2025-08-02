Атака БПЛА на пензенское предприятие: погибла женщина

02.08.2025 | 06:45

Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. К сожалению, погибла женщина, сообщил губернатор Олег Мельниченко в субботу, 2 августа.

Еще 2 человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет.

«Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», - написал губернатор в своих аккаунтах в соцсетях в 6:40.

Он призвал пензенцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага.

Ранним утром субботы Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Была приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала.

Режим «Воздушная опасность» отменили в районе 7:30.

UPD: позже стало известно, что над территорией Пензенской области сбили 5 беспилотников.