Объяснено, как реагировать на режим «Беспилотная опасность»

Игнорировать режим «Беспилотная опасность», несмотря на частоту его введения, не стоит, подчеркнул заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Кудимов в эфире ЦУР 21 августа.
По его словам, это своего рода сигнал «Внимание всем!», то есть горожане должны понимать, что далее могут объявить воздушную тревогу.
К такому развитию событий следует приготовиться заранее.
Михаил Кудимов посоветовал собрать основные документы, необходимые медицинские препараты, сделать запас воды, чтобы быстро сориентироваться в нужный момент.
Беспилотная опасность объявляется, если возле границы Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.
