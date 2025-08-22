В детсадах и школах отработают нейтрализацию террористов

В четверг, 28 августа, в детских садах, школах и колледжах Пензенской области пройдут всероссийские учения. Они стартуют в 10:00.
Будут отрабатываться действия сотрудников охраны и работников учреждений при вооруженном нападении на объект и обнаружении в здании взрывного устройства после нейтрализации террористов.
«Кроме того, будет проверена работоспособность технических средств и оповещения в образовательных организациях», - сообщили областном министерстве образования.
Участие в учениях примут сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.
«Просим сохранять спокойствие и не впадать в панику», - обратились к жителей региона в минобре.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀