В детсадах и школах отработают нейтрализацию террористов

22.08.2025 | 12:22

В четверг, 28 августа, в детских садах, школах и колледжах Пензенской области пройдут всероссийские учения. Они стартуют в 10:00.

Будут отрабатываться действия сотрудников охраны и работников учреждений при вооруженном нападении на объект и обнаружении в здании взрывного устройства после нейтрализации террористов.

«Кроме того, будет проверена работоспособность технических средств и оповещения в образовательных организациях», - сообщили областном министерстве образования.

Участие в учениях примут сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

«Просим сохранять спокойствие и не впадать в панику», - обратились к жителей региона в минобре.