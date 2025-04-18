Капремонт школы в селе Норовка планируют завершить к 1 сентября

18.04.2025 | 09:30

Капитальный ремонт школы в селе Норовка Нижнеломовского района идет в достаточно хорошем темпе, заявил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, посетивший учебное заведение в четверг, 17 апреля.

«На первом этаже поднимают полы, на втором они залиты. Проводится демонтаж штукатурки, ведутся ремонтные работы по кровле, ставятся оконные блоки. Капремонт в школе Норовки будет находится на постоянном контроле», - сообщил Алексей Фомин.

Работы в школе, построенной в 1969 году, начались 20 марта, закончить их планируют к 1 сентября. Дети из Норовки - 218 человек - сейчас ездят учиться в соседнее село.

«Капитального ремонта здания не было ни разу. Поэтому, конечно же, и родители, и педагоги, и дети очень ждали момента, когда начнется ремонт. Будет заменено практически все: кровля, входная группа, окна, двери, сантехника, отопление, канализация, система водоотведения», - перечислила директор школы села Норовка Марина Макарова.

Более 9 млн рублей потратят на покупку новой мебели и оборудования: парт, шкафов, мультимедийных проекторов и др., сообщили в областном минобре.