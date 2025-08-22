В Пензе на неделю перекроют часть улицы Литвинова

22.08.2025 | 11:26

В Пензе на неделю перекроют участок улицы Литвинова - от Байдукова до Аустрина, сообщили в городской администрации.

Ограничение введут с 9:00 понедельника, 25 августа, до 00:00 воскресенья, 31-го числа. В течение этого времени будут идти земляные работы. Запланирована замена рельсов и шпал на железнодорожном переезде.

Водителей просят выстраивать свой маршрут с учетом данной информации.

Ранее стало известно, что в Пензе до 31 августа частично перекрыли дорогу на пересечении улицы Байдукова и проезда Байдукова и до 25 августа - на пересечении Электрического проезда и улицы Терновского.

23 августа с 8:00 до 20:00 автомобилисты не смогут проехать по отрезку улицы Володарского - от Кураева до Максима Горького.