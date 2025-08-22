Экономика

Названа средняя сумма расходов в Пензе на сбор ребенка в школу

В Пензе на то, чтобы собрать одного ребенка в школу, родители в среднем потратят 13 500 рублей. Результатами исследования поделились специалисты сервиса SuperJob.

Опрос проводился в областном центре с 21 июля по 18 августа.

Подсчитано, что московские родители тратят больше - 19 200 рублей (+16% по сравнению с 2024-м). В Санкт-Петербурге сумма составила 17 500 (+17%).

«В целом по стране все меньше родителей берут кредиты на школьные нужды. Если в 2024 году заемные средства использовали 9% опрошенных, то в 2025-м таких оказалось только 5%», - отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что за год значительнее всего выросли цены на гардероб для девочек - в 1,5 раза. Особенно заметно увеличение стоимости туфлей и блузок. Канцелярия подрожала в среднем на 22%. Ощутимо изменились цены на доски для лепки (+90%), пластилин (+69%), акварель (+48%).

