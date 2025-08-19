В Пензе перекрыли дорогу в Первомайском переулке

19.08.2025 | 11:44

В Пензе до 22 августа перекрыли участок дороги в Первомайском переулке, сообщили в городском управлении ЖКХ во вторник, 19-го числа.

Недоступен отрезок от улицы Водопьянова до 2-го проезда Свердлова.

Причина перекрытия - проведение работ на сетях инженерной инфраструктуры.

В управлении ЖКХ рекомендуют водителям ознакомиться со схемой организации движения и заранее продумать маршрут.

Практически до середины августа в Пензе перекрывали дорогу на улице Маршала Крылова - напротив центра гигиены и эпидемиологии. Проводился ремонт теплотрассы.