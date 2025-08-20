Сколько пасты нужно наносить на зубную щетку?

20.08.2025 | 16:30

Всегда клал очень много пасты на щетку, думал, что тогда лучше очистятся зубы. Так ли это?

Количество пасты не особо влияет на качество чистки, но, если ее слишком много, будет образовываться лишняя пена.

Взрослому человеку и детям, которые уже научились не глотать пасту, хватит размера с горошину. Этого достаточно, чтобы сделать процесс эффективным.

Малышам следует давать еще меньше пасты - примерно с рисовое зернышко. При этом она должна быть специальной детской и желательно без фтора.