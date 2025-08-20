Появилось видео момента серьезного ДТП на дублере Окружной

20.08.2025 | 07:45

В Сети появилась запись видеорегистратора с моментом ДТП на дублере улицы Окружной, которое случилось вечером во вторник, 19 августа.

По предварительным данным, в 16:45 20-летний юноша на «Ладе-Калине» врезался в фонарный столб на тренировочной площадке.

На кадрах видно, что машина на скорости приближается к отбойнику. Водитель тормозит, «Калину» заносит и разворачивает боком, она врезается в опору электропередачи. В следующую секунду столб падает.

В аварии пострадали две пассажирки: девочки 2009 и 2011 года рождения. Медики госпитализировали их.

По факту случившегося проводят проверку.