Общество

В России начнут проводить «Разговоры о важном» в детских садах

В новом учебном году в России начнется апробация проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Для эксперимента выбрано несколько регионов. Пензенской области среди них нет, но курс после апробации могут ввести везде.

Всего в проекте с сентября по ноябрь примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для воспитателей проведут методические семинары, а затем они начнут работать с материалами, подготовленными специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания, сообщили в Минпросвещения России. Занятия будут проходить в форме бесед, игр, творческих заданий и чтения книг. Среди тем, которые запланированы к освещению, - важность семьи и дружбы, нравственные качества (доброта, честность, справедливость, милосердие), уважение к культуре и истории России, любовь к Родине.

«Это поможет детям сформировать правильные представления о важных жизненных ценностях и в конечном итоге вырасти достойными гражданами своей страны», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Для апробации проекта выбраны Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская область, Амурская область, Самарская область, Нижегородская область, Вологодская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Воронежская область, Краснодарский край и Москва.

