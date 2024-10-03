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Общество

Льготу на проезд в поездах предоставят всем детям до 17 лет

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В России готовятся предоставить 50%-ю скидку на проезд в железнодорожном транспорте детям от 10 до 17 лет включительно. Льгота будет действовать весь год.

Сейчас соответствующий документ прорабатывается, сообщил Минтранс РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Скидку предоставят на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Ею смогут воспользоваться все дети без исключения: и школьники, и находящиеся на домашнем обучении, и студенты училищ, колледжей.

Кроме того, для получения льготы больше не потребуется представлять справку из образовательного учреждения.

«Сейчас льгота для детей от 10 до 17 лет включительно действует только для учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений в период с сентября по май. Также для поездки в поезде детям необходимо предъявлять справку из школы», - напомнили в ведомстве.

Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2025 года.

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