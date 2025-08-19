На ремонт ряда улиц в Пензе выделили асфальтобетонный гранулят

19.08.2025 | 12:55

В Пензе определились, на отсыпку каких дорог пойдет материал, оставшийся после фрезерования покрытия на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Сейчас асфальтобетонным гранулятом отсыпали проезжую часть на улицах Велозаводской, Сергея Кустова, Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, а также другие дороги в Заре и обочины.

Закончены работы на ряде улиц в «Ласточкином гнезде» и на других территориях.

«Ориентируясь на заявки председателей уличных комитетов, гранулят общим объемом порядка 520 тонн выделен для участков улиц Изумрудной, Ступишина, Зеленой Горки, Анисовой, Рамеева, Ладыгиной-Котс, Юбилейной, в районе МКД № 20 и 22, 1-го и 3-го Садовых проездов, 4-го Садового проезда, 2, 4-го Магистрального проезда, 27/6а, 1-го Брусничного проезда, 16а, 1-го проезда Мозжухина, 9, 5-го проезда Мозжухина, 31, проезда Новоселов, 22, поселка Нефтяник в районе многоквартирных домов № 1, 2, 3», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт улицы Новоселов продолжается. На данный момент подрядчик готовится укладывать финишный слой асфальтобетонного покрытия.

Специалисты ремонтируют участок улицы от трассы М-5 до улицы Турищева. В планах - обновить асфальт на проезжей части, сделать тротуары и заездные карманы, модернизировать уличное освещение.