Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|13:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

На ремонт ряда улиц в Пензе выделили асфальтобетонный гранулят

Печать
Telegram

В Пензе определились, на отсыпку каких дорог пойдет материал, оставшийся после фрезерования покрытия на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

Сейчас асфальтобетонным гранулятом отсыпали проезжую часть на улицах Велозаводской, Сергея Кустова, Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, а также другие дороги в Заре и обочины.

Закончены работы на ряде улиц в «Ласточкином гнезде» и на других территориях.

На ремонт ряда улиц в Пензе выделили асфальтобетонный гранулят

«Ориентируясь на заявки председателей уличных комитетов, гранулят общим объемом порядка 520 тонн выделен для участков улиц Изумрудной, Ступишина, Зеленой Горки, Анисовой, Рамеева, Ладыгиной-Котс, Юбилейной, в районе МКД № 20 и 22, 1-го и 3-го Садовых проездов, 4-го Садового проезда, 2, 4-го Магистрального проезда, 27/6а, 1-го Брусничного проезда, 16а, 1-го проезда Мозжухина, 9, 5-го проезда Мозжухина, 31, проезда Новоселов, 22, поселка Нефтяник в районе многоквартирных домов № 1, 2, 3», - сообщили в пресс-службе администрации города.

На ремонт ряда улиц в Пензе выделили асфальтобетонный гранулят

Ремонт улицы Новоселов продолжается. На данный момент подрядчик готовится укладывать финишный слой асфальтобетонного покрытия.

Специалисты ремонтируют участок улицы от трассы М-5 до улицы Турищева. В планах - обновить асфальт на проезжей части, сделать тротуары и заездные карманы, модернизировать уличное освещение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации города
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте