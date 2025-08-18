Возможен ли перехват данных при пользовании Wi-Fi: ответ минцифры

18.08.2025 | 10:39

Безопасно ли подключаться к общественному Wi-Fi? Такой вопрос взволновал жителей Пензенской области, где сейчас разворачивают новые публичные точки доступа.

«Как нам быть уверенными, что ... после подключения наши данные никуда не сольются?» - поинтересовалась одна из пользовательниц на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель министерства цифрового развития и связи объяснил женщине, что подключение к общественному Wi-Fi осуществляется с авторизацией.

«Это делается для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. Авторизация помогает предотвратить несанкционированный доступ к сети и защитить данные пользователей от перехвата. Для подключения к общественной точке раздачи Wi-Fi рекомендуем в поиске точек доступа выбирать Penza-Free», - говорится в ответе.

Создание дополнительных точек потребовалось из-за частого введения в регионе режима «Беспилотная опасность», при котором мобильный интернет отключают. В основном уже действующие публичные точки Wi-Fi развернуты коммерческими организациями, имеют разную пропускную способность и поддерживаемое количество одномоментных подключений.

В течение августа мобильный интернет должен стать доступным на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, в районе планетария, а также на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал), уточнили ранее в минцифры.

Кроме того, оборудовать зоны с бесплатным Wi-Fi было рекомендовано торговым центрам в Пензе. Специалисты минцифры при проверке выяснили: чтобы подключиться, нужно подойти очень близко к зданию либо зайти внутрь и походить по помещениям. В некоторых случаях поймать сеть нельзя из-за того, что интернетом уже пользуются слишком много людей.

Что касается дальности действия роутеров, которые работают в точках общественного Wi-Fi, то она составляет около 100 метров. Однако с учетом городской застройки данный показатель может быть ниже.