Общество

Боец из Бессоновского района вернулся из украинского плена

Участника СВО из Бессоновского района вернули из украинского плена. Об освобождении рассказал уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

«Его супруга обращалась к нам в январе за помощью в установлении места нахождения. В марте воинская часть сообщила, что он находится в плену - оказывали содействие в возвращении его на Родину», - написал омбудсмен в своем телеграм-канале в пятницу, 15 августа.

14-го числа в рамках обмена с Украины удалось вывезти 84 участника СВО, среди них был и бессоновец, заключивший контракт с Минобороны в 2024 году.

«Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, где им уже организована необходимая психологическая и медицинская помощь. Скоро они будут проходить лечение и реабилитацию», - добавил Владимир Фомин.

Уполномоченный напомнил, что обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым на стамбульских переговорах.

