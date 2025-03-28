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Политика

В Пензенской области участники СВО смогут занять руководящие посты

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Министерству образования Пензенской области выделили почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Соответствующее постановление 26 марта подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Предполагается, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.

В 2025 году на такую подготовку минобр получит 42 198 400 рублей, в 2026-м - 22 889 800, в 2027-м - 4 733 400 рублей.

Ранее Николай Симонов утвердил рекомендуемый размер оклада (ставки) преподавателя - организатора основ безопасности и защиты Родины. Он составляет 18 200 рублей, должность относится к 4-му квалификационному уровню.

Вести этот предмет в школах могут ветераны специальной военной операции. Для них институт регионального развития разработал курс бесплатного переобучения под названием «Педагогика и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины».

Обучение длится более 500 часов, после чего ветераны, имеющие высшее образование, получают еще один диплом. В программе - педагогика, психология, физиология, ОБЖ и НВП, мастер-классы и военные сборы.

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