Осуждена пензячка, продававшая «трудоустройство» в ФСБ

21.08.2025 | 14:57

Ленинский районный суд вынес приговор 43-летней жительнице Пензы, которая выманивала у людей деньги, обещая помочь с трудоустройством.

Так, женщина, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, получила от бывшего сотрудника областного министерства градостроительства и архитектуры 1,3 млн рублей. Деньги она якобы должна была передать в ФСБ за принятие решения о восстановлении потерпевшего на работе.

Аналогичным образом злоумышленница ввела в заблуждение жительницу Пензы, которая хотела устроить близкого родственника в областное УФСБ России. За «содействие» она взяла более 1 млн рублей.

Именно УФСБ в итоге и возбудило в отношении мошенницы уголовное дело.

«Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе областного управления.