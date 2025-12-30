Общество

Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год

Печать
Telegram

В новогоднюю ночь наиболее распространенными причинами вызова скорой являются отравления алкоголем или пищей, травмы от пиротехники, падения, обострения хронических заболеваний, перечислили в региональном минздраве.

По словам медиков, в праздники люди забывают о мерах предосторожности, увлекаются алкоголем, переедают, устраивают рискованные игры с пиротехникой.

Родители нередко теряют бдительность, не контролируют подростков, оставляют маленьких детей без присмотра возле новогодней елки. В результате с несовершеннолетними происходят несчастные случаи.

Чтобы минимизировать риски, в минздраве посоветовали соблюдать несколько правил:

- избегать чрезмерного употребления алкоголя и еды, отдавать предпочтение качественным продуктам и напиткам;

- следить за детьми, исключить опасные игры и развлечения, проверять безопасность установки елки и гирлянд;

- стараться соблюдать режим дня, достаточно отдыхать, регулярно гулять на свежем воздухе.

Новогодние праздники приносят врачам много забот и тревог. Только осознанное поведение людей поможет им избежать травм и заболеваний, требующих помощи медиков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети