Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год

В новогоднюю ночь наиболее распространенными причинами вызова скорой являются отравления алкоголем или пищей, травмы от пиротехники, падения, обострения хронических заболеваний, перечислили в региональном минздраве.
По словам медиков, в праздники люди забывают о мерах предосторожности, увлекаются алкоголем, переедают, устраивают рискованные игры с пиротехникой.
Родители нередко теряют бдительность, не контролируют подростков, оставляют маленьких детей без присмотра возле новогодней елки. В результате с несовершеннолетними происходят несчастные случаи.
Чтобы минимизировать риски, в минздраве посоветовали соблюдать несколько правил:
- избегать чрезмерного употребления алкоголя и еды, отдавать предпочтение качественным продуктам и напиткам;
- следить за детьми, исключить опасные игры и развлечения, проверять безопасность установки елки и гирлянд;
- стараться соблюдать режим дня, достаточно отдыхать, регулярно гулять на свежем воздухе.
Новогодние праздники приносят врачам много забот и тревог. Только осознанное поведение людей поможет им избежать травм и заболеваний, требующих помощи медиков.
