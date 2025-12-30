Перечислены наиболее частые причины вызова скорой в Новый год

30.12.2025 | 09:52

В новогоднюю ночь наиболее распространенными причинами вызова скорой являются отравления алкоголем или пищей, травмы от пиротехники, падения, обострения хронических заболеваний, перечислили в региональном минздраве.

По словам медиков, в праздники люди забывают о мерах предосторожности, увлекаются алкоголем, переедают, устраивают рискованные игры с пиротехникой.

Родители нередко теряют бдительность, не контролируют подростков, оставляют маленьких детей без присмотра возле новогодней елки. В результате с несовершеннолетними происходят несчастные случаи.

Чтобы минимизировать риски, в минздраве посоветовали соблюдать несколько правил:

- избегать чрезмерного употребления алкоголя и еды, отдавать предпочтение качественным продуктам и напиткам;

- следить за детьми, исключить опасные игры и развлечения, проверять безопасность установки елки и гирлянд;

- стараться соблюдать режим дня, достаточно отдыхать, регулярно гулять на свежем воздухе.

Новогодние праздники приносят врачам много забот и тревог. Только осознанное поведение людей поможет им избежать травм и заболеваний, требующих помощи медиков.