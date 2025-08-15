В выходные в Пензенской области потеплеет

15.08.2025 | 12:21

В предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер поменяет свое направление с северо-западного на юго-западное, и в край начнет поставляться более теплый воздух», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Из-за этого на улице будет в основном солнечно, сухо и тепло: в субботу - до +25 градусов, в воскресенье - до +27.

Однако в понедельник ситуация изменится.

«Вновь лидирующие позиции займут атмосферные фронты. В очередной раз пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами», - уточнила Светлана Иванкова.