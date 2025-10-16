В Пензе осужденные приняли участие в торжественном молебне

16.10.2025 | 13:51

В исправительной колонии № 4 для осужденных организовали торжественный молебен в рамках «Недели молитвы».

Масштабное духовное мероприятие прошло в храме Николая Чудотворца, в нем приняли участие более 30 заключенных. Знаковым событием стало принесение мощей святого Николая Чудотворца, к которым желающие смогли приложиться.

«Искренняя молитва и обращение к вере помогают осужденным осознать свои ошибки и встать на путь возрождения. Мы верим, что такие встречи способствуют нравственному очищению и дают силы для исправления», - отметил протоиерей Антоний Шварев, проводивший богослужение.

Каждый участник получил в подарок карманную икону.

«Неделя молитвы» организуется в исправительных учреждениях дважды в год и является важной частью духовно-нравственного воспитания заключенных, пояснили в УФСИН России по Пензенской области.