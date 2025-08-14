Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|17:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

Печать
Telegram

В Пензе завершили капитальный ремонт средней школы № 57, которая располагается на проспекте Строителей. Он начался в 2024 году и выполнялся в два этапа.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

«Выполнены электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции; ремонт кровли, фасада, цоколя и отмостки, входных групп; отремонтированы сантехнические узлы, произведены внутренние отделочные работы», - перечислили в министерстве образования.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

Также в учебное заведение закупили оборудование.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

По словам директора Александра Елатонцева, школа впервые приняла учеников в 1977 году и с тех пор не было столь масштабной ее модернизации. «Полностью обновленный фасад и современная система отопления обеспечат комфорт и тепло. Актовый зал, всегда востребованный нашими учениками, получил в свое распоряжение современный мультимедийный проектор. Интерактивные цифровые панели расширят горизонты обучения», - отметил он.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

Предварительное число учащихся на предстоящий год в школе № 57 составляет 1 054, включая 100 первоклассников (набирают 4 класса), 110 выпускников 9-х классов и 25 - 11-го.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

Ранее сообщалось, что на модернизацию учебного заведения выделили более 711 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн - из регионального.

В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте