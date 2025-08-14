В Пензе капитально отремонтировали школу № 57

14.08.2025 | 14:12

В Пензе завершили капитальный ремонт средней школы № 57, которая располагается на проспекте Строителей. Он начался в 2024 году и выполнялся в два этапа.

«Выполнены электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции; ремонт кровли, фасада, цоколя и отмостки, входных групп; отремонтированы сантехнические узлы, произведены внутренние отделочные работы», - перечислили в министерстве образования.

Также в учебное заведение закупили оборудование.

По словам директора Александра Елатонцева, школа впервые приняла учеников в 1977 году и с тех пор не было столь масштабной ее модернизации. «Полностью обновленный фасад и современная система отопления обеспечат комфорт и тепло. Актовый зал, всегда востребованный нашими учениками, получил в свое распоряжение современный мультимедийный проектор. Интерактивные цифровые панели расширят горизонты обучения», - отметил он.

Предварительное число учащихся на предстоящий год в школе № 57 составляет 1 054, включая 100 первоклассников (набирают 4 класса), 110 выпускников 9-х классов и 25 - 11-го.

Ранее сообщалось, что на модернизацию учебного заведения выделили более 711 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн - из регионального.