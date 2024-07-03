Масштабная перестройка школы № 57 завершится в 2025 году

03.07.2024 | 14:41

Ремонтные работы в школе № 57 в Пензе выполнены на 47%. На ее модернизацию выделено более 711 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн - из регионального. Об этом сообщил министр образования области Алексей Комаров, побывав на объекте в среду, 3 июля.

Около 9,2 млн направлено на закупку оборудования: организуют цифровые лаборатории по биологии, химии и физике, установят мультимедийный проектор с большой мощностью и хорошим объективом в зале.

Уже приобретены парты, стулья, интерактивные доски для классов; закупят необходимое для пищеблока.

«Такой масштабной перестройки школа № 57 не видела с момента открытия. В конце прошлого года мы заключили контракт со строительной компанией, с января начался ремонт. Обучение проходит в одну смену в послеобеденное время. По контракту школа должна быть сдана в августе 2025 года», - рассказал директор школы Александр Елатонцев.

Процесс идет в соответствии с графиком. Сейчас продолжается ремонт фундамента и кровли, входных групп, лестниц и крылец. Внутри ведутся штукатурные, облицовочные и малярные работы.

«По рекомендации Министерства просвещения РФ будущий дизайн обсуждался с родителями. Проведено голосование по классам в родительских чатах, внесены изменения по цветовой гамме», - добавили в минобре.