15 августа местами по Пензенской области ожидается гроза

14.08.2025 | 22:00

В пятницу, 15 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +10...+15 градусов. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь.

Днем на улице будет +20...+25. В ночь на субботу прогнозируется +10...+15 и дождь, возможна гроза.

В народном календаре 15 августа - Степан Сеновал. На Руси по этому дню судили, каким окажется сентябрь.