92% образовательных учреждений в Пензе прошли приемку

06.08.2025 | 17:24

В Пензе завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. 92% общего числа уже прошли приемку. Об этом в среду, 6 августа, сообщил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«В системе образования 228 объектов и практически во всех у нас идет текущий ремонт», - уточнил он.

По словам чиновника, из городского бюджета выделялось 262 млн рублей на приведение учреждений в соответствие всем требованиям и нормам.

На эти средства обновляют спортивные залы, классы, меняют окна, выполняют разного рода монтажные работы, проводят косметический ремонт.

Отдельно Юрий Каленов остановился на работах капитального характера в школе № 57 имени В. Х. Хохрякова, которые длились 2 года. Практически все они уже выполнены.

Также из регионального бюджета было получено 18 млн рублей на капремонт пищеблока в школе № 43. Он еще продолжается, но завершится в срок, заверил начальник управления.

«Думаю, что до 1 сентября все образовательные учреждения будут приняты к новому учебному году», - заключил Каленов.