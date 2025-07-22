В центре крови модернизировали бактериологическую лабораторию

22.07.2025 | 11:31

В Пензенском областном клиническом центре крови на улице Клары Цеткин завершилась модернизация бактериологической лаборатории, сообщили в минздраве.

«Это не просто обновление оборудования, это стратегически важный шаг для обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов», - прокомментировала главный врач центра Татьяна Крылова.

Здесь появились новый автоклав, предназначенный для качественной стерилизации питательных сред, и бокс абактериальной воздушной среды, где пробы крови и ее компоненты защищены от внешних загрязнений.

В центре внедрили бокс микробиологической безопасности. Благодаря ему у медперсонала нет прямого контакта с биологическим материалом.

«Лаборатория получила возможность осуществлять высокоточные и оперативные исследования, обеспечивая высокий уровень соблюдения всех санитарных правил», - подчеркнули в областном минздраве.