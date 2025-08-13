Больше десятка улиц в Пензе остались без воды из-за утечки

13.08.2025 | 10:28

В среду, 13 августа, в части Железнодорожного района Пензы внезапно отключили водоснабжение.

Причина - утечка вблизи дома № 16а на улице Ухтомского. Специалисты работают над ее устранением, сообщили в Горводоканале.

В зону отключения попали:

- ул. Луначарского, 1 (автовокзал), 4, 5, 6, 6Б, 7, 7а, 8, 10 (школа), 12а, 15, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (детский сад), 49, 51, 53 + 16 частных домов;

- Привокзальная площадь станции Пенза-I (железнодорожный вокзал);

- ул. Дзержинского, 15, 15а, 17, 19, 21, 23а, 29, 30 (спортклуб), 31, 33, 35, 38, 46;

- ул. Пролетарская, 4, 6, 10, 20, 22, 24, 26, 26а (школа), 30, 52, 76, 80, 82;

- Пролетарский пр., 3 (медучреждение), 3а;

- ул. Жемчужная, 30, 32;

- Жемчужный пр., 2, 5, 6, 7, 8а, 10, 11 (медучреждение);

- ул. Кузнецкая, 1а, 7а, 32;

- ул. Мельничная, 40а (детский сад) + 3 частных дома;

- ул. Каракозова, 6 + 4 частных дома;

- ул. Ухтомского, 1, 1а, 3, 3а, 3Б, 4а, 5, 16, 16а, 55, 57, 59, 81а, 83, 83а + 7 частных домов;

- Конный переулок, 20 частных домов;

- ул. Теплова, 14 частных домов;

- ул. Толстого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (детский сад), 8, 8а, 10, 34, 36, 38;

- ул. Герцена.

Предварительно планируется, что работы завершатся к 17:00.

UPD: утечку на ул. Ухтомского в Пензе устранили оперативнее, чем планировали. Работы находятся на завершающем этапе, воду в дома должны вернуть в ближайшее время, сообщили в Горводоканале в 11:05.

