Названы точки подвоза технической воды на время отключения

05.08.2025 | 08:35

На период отключения водоснабжения в половине Пензы по ряду адресов будет организован подвоз технической воды, сообщили в Горводоканале.

Точки:

- с 17:00 до 20:00 - рынок «Шуист»,

- с 17:00 до 20:00 - ТЦ «Домино»,

- с 14:00 до 16:00 - парковка ККЗ «Пенза»,

- с 17:00 до 21:00 - парковка Дома торговли на ул. Циолковского, 3,

- с 10:00 до 12:00 - парковка ТЦ «Моя Родня» на ул. Луначарского, 7,

- с 14:00 до 16:00 - пр. Победы, 24 (парковка),

- с 17:00 до 21:00 - ул. Урицкого (парковка у моста Дружбы),

- с 17:00 до 21:00 - ТЦ «Фортуна» на ул. Калинина.

С 10:00 до 13:00 развезут воду в детсады по заявкам.

С 8:00 вторника, 5 августа, до 8:00 среды, 6-го числа, в сотнях домов Пензы не будет холодной воды. Масштабное отключение связано с подготовкой к отопительному сезону: нужно остановить насосную станцию водопровода «Подгорная Новая», заменить запорную арматуру на распределительной сети.