В Кузнецке и Кузнецком районе на день отключат газ

27 августа в Кузнецке и Кузнецком районе приостановят газоснабжение. Причина - плановый ремонт на сетях.
В Кузнецке ресурса не будет с 9:00 до 21:00 по адресам:
- ул. Республики, 64-184, 65-149;
- ул. Октябрьская, 113-213, 66-146;
- ул. Чкалова, 67-153, 80ж-136;
- ул. Строителей, 67-143, 40-94;
- ул. Пригородная, 45/г-99, 38-48;
- ул. Горького, 45а;
- проезд Горького, 2-6, 1г-13;
- проезд Строителей, 1-21;
- ул. Сборная, 1-23;
- ул. Гоголя, 1-19, 2-20;
- ул. Вокзальная, 1-41, 2-30;
- ул. Чехова, 1-147, 2-66;
- ул. Аэродромная, 1-53, 2-54;
- проезд Аэродромный, 1-15, 2-14;
- ул. Новая, 1-53, 2-52;
- ул. Начальная, 1-51, 4-54;
- проезд Начальный, 1-31, 2-32;
- ул. Хвалынская, 1-81, 2-154;
- ул. Суворова, 1-29, 2-34;
- ул. Чернышевского, 1-105, 2-84;
- ул. Урицкого, 1-113, 2-72;
- ул. Литейная, 2-6, 1-9;
- ул. О. Кошевого, 1-9, 2-4а;
- ул. Предтеченского, 1-23, 2-20;
- ул. Ульяновская, 1-141, 2-148;
- ул. Л. Толстого, 1-103, 2-108;
- ул. Крупской, 1-111, 2-134;
- ул. Колхозная, 1-87, 2-82;
- ул. Молодой Гвардии, 153-271, 160-268;
- ул. Баумана, 1-87, 2-92;
- ул. Трудовая, 1-91, 2-112;
- ул. Целинная, 1-91, 2-96;
- ул. Циолковского, 1-93, 2-94;
- ул. Черняховского, 2-88, 1-87;
- ул. Зеленая, 1-65, 2-84;
- ул. Шевченко, 1-61, 2-62;
- ул. Восточная, 1, 2Б-28;
- ул. 8-го Марта, 1-59, 2-56;
- ул. 1-я Спортивная, 2-52, 1-47;
- ул. 2-я Спортивная, 2а, 2Б;
- ул. Куйбышева, 1-33, 2-20;
- проезд Хвалынский, 2-20;
- ул. Тульская, 1-31;
- ул. Волжская, 1-23, 2-24;
- ул. Самарская, 1-29, 4-28;
- ул. Рижская, 1-39, 4-38;
- ул. Тверская, 5-35, 2-32;
- ул. Вольская, 1-41, 2-40;
- ул. Кленовая, 1-41, 2-46;
- ул. Тополиная, 1-43, 2-44;
- ул. Веселая, 1-9, 2-34;
- ул. Почивалина, 1-43, 2-58;
- ул. Куприна, 1-53, 4-60;
- ул. Силаева, 3-47, 2-48;
- ул. Абрамова, 1, 2-52;
- ул. Киселева, 3-45, 20-46;
- ул. Мельзетдинова, 5-11;
- ул. Яфарова, 36, 50, 56;
- ул. Городок нефтебазы, 1, 2;
- проезд Пушкинский, 1-15, 6-18;
- проезд Леваневского, 1-13.
В Кузнецком районе с 9:00 до 17:00 газ будет отсутствовать в СНТ «Зеленая поляна» (военкомат), селах Дворики, Злобинка, Комаровка, Пионер, Сосновка, Чибирлей, Ясная Поляна и деревне Новостройке.
«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети распределения», - сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
