В Кузнецке и Кузнецком районе на день отключат газ

12.08.2025 | 19:46

27 августа в Кузнецке и Кузнецком районе приостановят газоснабжение. Причина - плановый ремонт на сетях.

В Кузнецке ресурса не будет с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Республики, 64-184, 65-149;

- ул. Октябрьская, 113-213, 66-146;

- ул. Чкалова, 67-153, 80ж-136;

- ул. Строителей, 67-143, 40-94;

- ул. Пригородная, 45/г-99, 38-48;

- ул. Горького, 45а;

- проезд Горького, 2-6, 1г-13;

- проезд Строителей, 1-21;

- ул. Сборная, 1-23;

- ул. Гоголя, 1-19, 2-20;

- ул. Вокзальная, 1-41, 2-30;

- ул. Чехова, 1-147, 2-66;

- ул. Аэродромная, 1-53, 2-54;

- проезд Аэродромный, 1-15, 2-14;

- ул. Новая, 1-53, 2-52;

- ул. Начальная, 1-51, 4-54;

- проезд Начальный, 1-31, 2-32;

- ул. Хвалынская, 1-81, 2-154;

- ул. Суворова, 1-29, 2-34;

- ул. Чернышевского, 1-105, 2-84;

- ул. Урицкого, 1-113, 2-72;

- ул. Литейная, 2-6, 1-9;

- ул. О. Кошевого, 1-9, 2-4а;

- ул. Предтеченского, 1-23, 2-20;

- ул. Ульяновская, 1-141, 2-148;

- ул. Л. Толстого, 1-103, 2-108;

- ул. Крупской, 1-111, 2-134;

- ул. Колхозная, 1-87, 2-82;

- ул. Молодой Гвардии, 153-271, 160-268;

- ул. Баумана, 1-87, 2-92;

- ул. Трудовая, 1-91, 2-112;

- ул. Целинная, 1-91, 2-96;

- ул. Циолковского, 1-93, 2-94;

- ул. Черняховского, 2-88, 1-87;

- ул. Зеленая, 1-65, 2-84;

- ул. Шевченко, 1-61, 2-62;

- ул. Восточная, 1, 2Б-28;

- ул. 8-го Марта, 1-59, 2-56;

- ул. 1-я Спортивная, 2-52, 1-47;

- ул. 2-я Спортивная, 2а, 2Б;

- ул. Куйбышева, 1-33, 2-20;

- проезд Хвалынский, 2-20;

- ул. Тульская, 1-31;

- ул. Волжская, 1-23, 2-24;

- ул. Самарская, 1-29, 4-28;

- ул. Рижская, 1-39, 4-38;

- ул. Тверская, 5-35, 2-32;

- ул. Вольская, 1-41, 2-40;

- ул. Кленовая, 1-41, 2-46;

- ул. Тополиная, 1-43, 2-44;

- ул. Веселая, 1-9, 2-34;

- ул. Почивалина, 1-43, 2-58;

- ул. Куприна, 1-53, 4-60;

- ул. Силаева, 3-47, 2-48;

- ул. Абрамова, 1, 2-52;

- ул. Киселева, 3-45, 20-46;

- ул. Мельзетдинова, 5-11;

- ул. Яфарова, 36, 50, 56;

- ул. Городок нефтебазы, 1, 2;

- проезд Пушкинский, 1-15, 6-18;

- проезд Леваневского, 1-13.

В Кузнецком районе с 9:00 до 17:00 газ будет отсутствовать в СНТ «Зеленая поляна» (военкомат), селах Дворики, Злобинка, Комаровка, Пионер, Сосновка, Чибирлей, Ясная Поляна и деревне Новостройке.

«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети распределения», - сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».