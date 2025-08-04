В нескольких районах Кузнецка временно отключат горячую воду

04.08.2025 | 18:51

В Кузнецке на сутки и 4 часа отключат горячую воду в нескольких микрорайонах, сообщили в городской администрации.

МКП «Теплосеть» необходимо провести ремонтные работы на теплотрассе на улице Минской.

Горячей воды не будет с 8:00 вторника, 5 августа, до 12:00 6-го числа в Южном, Юго-Западном микрорайонах Кузнецка и в районе улицы Победы.

Ранее стало известно, что в Пензе продлили проведение гидравлических испытаний на Южной Поляне до 10 августа. В процессе были выявлены новые повреждения на сетях.

Без горячей воды горожане остались 28 июля. Адреса перечислены здесь.