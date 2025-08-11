Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|14:11
Общество

Отключение воды: появились кадры с места масштабной утечки на Некрасова

Рабочие готовятся начать устранение утечки на улице Некрасова, 34, сообщили в Горводоканале в понедельник, 11 августа, в 12:06.

Отключение воды: появились кадры с места масштабной утечки на Некрасова

На место прибыли 3 аварийные машины, 2 илососа и трактор-насос.

Отключение воды: появились кадры с места масштабной утечки на Некрасова

Примерных сроков восстановления водоснабжения в ресурсоснабжающей организации по-прежнему пока не называют.

Отключение воды: появились кадры с места масштабной утечки на Некрасова

Утром 11 августа Горводоканал объявил о внезапном отключении воды в части Пензы из-за утечки на ул. Некрасова. «Было принято решение о временном отключении насосной станции водопровода от электроснабжения. Это необходимо для предотвращения возможных повреждений трансформатора. Отключение холодного водоснабжения произведено с 9 часов 11 августа», - сообщили ресурсники в 9:47.

Под отключение попали сотни домов на десятках улиц в разных районах города. Адреса можно посмотреть здесь.

Источник — фото Горводоканала
