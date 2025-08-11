В сотнях домов Пензы внезапно отключили воду из-за утечки

11.08.2025 | 09:59

Утром в понедельник, 11 августа, Горводоканал объявил о внезапном отключении воды в сотнях домов Пензы из-за утечки, выявленной на ул. Некрасова, 34.

«Было принято решение о временном отключении насосной станции водопровода от электроснабжения. Это необходимо для предотвращения возможных повреждений трансформатора. Отключение холодного водоснабжения произведено с 9 часов 11 августа», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 9:47.

Под отключение попадают десятки улиц в разных районах города.

Центр: ул. Пушкина, 126-186; ул. Ставского, 10; ул. Суворова, 117-196; ул. Толстого, 2, 6, 34, 38; ул. Пугачева; ул. Н. Кавказ; ул. Кулакова, 14; ул. Бакунина, 141; ул. Некрасова.

Район Райки: ул. Бекешская; ул. Ключевая; ул. Ново-Гражданская; пр-д Некрасова; ул. Солдатская; 1-й, 2-й Солдатские пр-ды; ул. Угловая; ул. Весенняя; ул. Проломная; ул. Дарвина; пр-д Дарвина; ул. Жуковского; ул. Гражданская; 1, 2, 3-й Гражданские пр-ды; ул. Короленко; ул. Тимирязева; пр-д Тимирязева; ул. Сурикова; ул. Чайковского; ул. Зеленый Овраг.

Район Бугровка: ул. Карпинского; ул. Средняя; 5-й, 6-й Средние пр-ды; ул. Мотоциклетная; 2-й пр-д Яблочкова; ул. Громова; 4, 5, 6, 7-й пр-ды Громова; ул. Огарева; 1, 2, 3-й пр-ды Огарева; ул. Полярная; ул. Правды; 1-й Полярный пр-д; ул. Производственная; 1-й, 2-й Производственные пр-ды; ул. Брянская; ул. Б. Бугровка; ул. М. Бугровка; ул. Будашкина; ул. Гастелло; ул. Есенина; ул. Кольцова; 1, 2, 3, 4, 5-й пр-ды Кольцова; ул. Красноармейская; ул. Краснознаменная; 1-й пр-д Краснознаменный; ул. Маресьева; пр-д Маресьева; ул. Тульская; пер. Тульский; ул. Челюскина; пр-д Челюскина.

Заводской район: ул. Ленина; ул. Шмидта; Заводское шоссе; ул. Заводская; ул. ИТР; ул. Лазо; ул. Крупской; ул. Нахимова; ул. Леонова; ул. Фрунзе; ул. Ударная; ул. Кулибина; ул. Циолковского; ул. Беляева; ул. Г. Титова; пр-д Г. Титова; ул. Воровского; ул. Комсомольская; ул. Докучаева; ул. Гагарина; ул. Ухтомского; Автоматный пер.; ул. Загоскина.

Район памятника Победы: пр. Победы; ул. 8 Марта; ул. Фурманова; ул. Островского; ул. Репина; ул. Коммунистическая; ул. Пионерская; ул. Декабристов; ул. Западная; ул. Ворошилова; ул. Вяземского.

Район Цыганского Поселка: 1-я, 2-я Офицерская улица; 1, 2, 3, 4-й Офицерские пр-ды; ул. Придорожная; 1-й, 2-й Придорожные пр-ды; ул. Ряжская; ул. Щербакова; пр-д Щербакова; ул. Гончарова; пр-д Гончарова.

Медицинские учреждения: ул. Гагарина, 24; ул. Пионерская, 2-4; областной противотуберкулезный диспансер, областная детская больница.

Детские сады: ул. Н. Кавказ, 30; ул. Суворова, 137, 180а; ул. Ворошилова, 7; ул. Пугачева, 57а; ул. 8 Марта, 5, 11а, 23; Коммунистическая, 43; ул. ИТР, 1а; пр. Победы, 9а; ул. Фурманова; ул. Карпинского, 29; ул. Кулибина, 5, 11а; ул. Физкультурная, 7.

Школы и колледжи: ул. Крупской, 5 (шк. № 51); пр. Победы, 78 (шк. № 9); ул. Ворошилова, 9 (шк. № 58); ул. 8 Марта, 21а (шк. № 11); ул. Карпинского, 43а (шк. № 12); ул. Беляева, 43 (шк. № 18); ул. Докучаева, 20 (шк. № 50); ул. Кулибина, 10Б (гимназия); Заводское шоссе, 1 (гимназия); ул. Коммунистическая, 43а (лицей № 29); ул. Островского, 8 (шк. № 27); ул. Суворова, 190а (лицей № 29); пр. Победы, 57 (колледж); пр. Победы, 63 (шк. № 12).

Срок возвращения ресурса не назван.