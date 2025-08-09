10 августа в Пензенской области будет пасмурно

09.08.2025 | 16:00

В воскресенье, 10 августа, пензенцев ждет пасмурная и дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +15...+16 градусов, днем воздух разогреется до +20...+25.

Ветер будет дуть с запада со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается дождь.

Ранее сообщалось, что в целом в выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер.

«Господство повышенного фона атмосферного давления станет сменяться влиянием атмосферных фронтов. Поэтому пасмурные дни с дождями будут чередоваться с солнечными и сухими днями», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

10 августа в народном календаре - Прохоры-Пармены. Предки верили, что пасмурная погода в этот день предвещает скорое похолодание.