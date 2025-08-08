В выходные пензенцев ждет неустойчивая погода

08.08.2025 | 11:31

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Господство повышенного фона атмосферного давления станет сменяться влиянием атмосферных фронтов. Поэтому пасмурные дни с дождями будут чередоваться с солнечными и сухими днями», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Что касается температурного режима, то, по ее словам, значения останутся в пределах климатической нормы. В дневное время ртутные столбики поднимутся максимум до +25 градусов.

На этой рабочей неделе регион находился во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, пришедшего с северной Атлантики, поэтому шли дожди различной интенсивности, временами с грозами, порывистым ветром.

В предыдущие выходные воздух прогревался до +32 градусов, что считается превышением нормы.