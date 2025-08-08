9 августа в Пензенской области жары не ожидается

08.08.2025 | 20:30

В субботу, 9 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу термометры покажут +8...+13 градусов, осадков синоптики не прогнозируют. Днем на улице будут комфортные +20...+25. В ночь на воскресенье ожидается +9...+14 градусов и кратковременный дождь.

В народном календаре 9 августа - Пантелеймон Кочанный. На Руси подмечали: если день выдастся солнечным, осень установится сухая и теплая. Сильный ветер на Пантелеймона сулит перемены погоды в ближайшее время.

В целом в предстоящие выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер.