В «Лугометрии» открыли духовно-просветительский центр

16.06.2025 | 10:18

В субботу, 14 июня, в храмовом комплексе Преподобного Вениамина Печерского, расположенном в ЖК «Лугометрия», состоялось открытие духовно-просветительского центра на 500 учеников, а также музея памяти почившего архипастыря митрополита Вениамина, возглавлявшего Пензенскую епархию.

Торжественную службу, приуроченную к событию, провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В ней приняли участие члены правительства Пензенской области, руководство и сотрудники компании-застройщика, почетные гости, благоустроители, воспитанники детской православной школы и прихожане.

Перед началом богослужения советники ГК «Территория жизни» Роман Семенов и Федор Тощев показали владыке Серафиму строящийся храм, рассказали о ходе работ и планах по благоустройству прилегающей территории.

«Все впечатляет: красота строящегося храма, масштабы строящегося микрорайона. Думаю, что сегодняшнее открытие духовно-просветительского центра - это только начало жизни нового прихода. Хотелось бы видеть больше обучающихся детей, чтобы центр привлекал жителей всего города», - отметил митрополит.

«Мне приятно присутствовать на открытии этого духовно-просветительского центра, который поможет воспитывать в детях любовь и уважение к духовно-нравственным ценностям. Ценностям, на которых держится человечество», - подчеркнул во время выступления заместитель председателя правительства Олег Ягов.

Гости отметили красоту храмового комплекса. Четырехстолповой крестово-купольный храм с пятью куполами построен в византийском стиле, с элементами, характерными для архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. При проектировании «Территория жизни» расположила культовое учреждение так, чтобы все дороги вели к нему.

«Торжественно, волнительно находиться здесь на таком чудесном событии. С каждым днем храм становится краше, и даже гордость берет, что он в нашем районе», - поделилась впечатлениями жительница «Арбековской заставы» Вера Андреева.

В храмовый комплекс входит здание дома причта, в котором расположился духовно-образовательный центр. Уже обустроены классы для детей, есть актовый зал, трапезная.

На втором этаже открылся музей памяти почившего архипастыря митрополита Вениамина. За годы, проведенные во главе Пензенской епархии, владыка оставил богатое духовное наследие. Прежде всего это новые храмы, появившиеся и в небольших селах, и в городах, и в районных центрах области. Главным делом митрополита в регионе стало начало строительства Спасского кафедрального собора, который на сегодняшний день является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Сурского края. Именно строители ГК «Территория жизни» возводили этот храм.

«В экспозиции музея представлены одеяния для торжественных богослужений, книги и награды, которых был удостоен владыка, памятные подарки, личные вещи, награды. Все предметы предоставила семья владыки, его близкие», - рассказал руководитель музея Томас Янчаускас.

Гостям мероприятия показали видеофильм о жизни митрополита Вениамина, его деяниях, роли в духовной жизни Пензенской области. Производством и съемками ленты занималась команда ГК «Территория жизни».

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