Школа на ул. Генерала Глазунова: работы идут во всех блок-секциях

08.08.2025 | 18:41

Строительство школы на 1 100 мест в Дальнем Арбекове (микрорайон № 7, между улицами Генерала Глазунова, Героя России Жоги и 65-летия Победы) идет активно. Работы организованы параллельно во всех 9 блок-секциях.

По состоянию на пятницу, 8 августа, в блоке «А» возвели подвал и 2 этажа, ставят опоры для плиты перекрытия 3-го. В блоке «К» залили плиты перекрытия подвального этажа. В блоке «И» идет подготовка к устройству опалубки для заливки плиты перекрытия 1-го этажа.

«На остальных участках производятся работы по забивке свай, устройству ростверка и стен подвала», - рассказали в управлении капитального строительства.

Проект новой школы включает в себя здание переменной этажности (2-3 этажа). На площади 21 885,5 кв. м разместятся учебные классы, лаборатории, кабинеты для практических занятий, информационный центр со студией дизайна и телестудией, 2 спортивных зала, тренажерный, актовый (на 695 мест) и конференц-зал, рассказали в министерстве образования. Предусмотрено благоустройство территории, на которой расположатся футбольное поле и открытые спортивные площадки.

Генеральный подрядчик - местная компания. Согласно паспорту объекта, строительство должно завершиться 30 июня 2027 года. Губернатор поставил задачу сдать школу на год раньше - к 1 сентября 2026 года.