Общество

«Термодом» занесен в Галерею почета строителей Пензенской области

Печать
Telegram

«Термодом» и сотрудники холдинга занесены в Галерею почета строителей Пензенской области. Ее обновили в пятницу, 8 августа, к профессиональному празднику - Дню строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Удостоверения о занесении в Галерею почета в 2025 году получили генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов, главный архитектор холдинга Виктория Мазявкина, облицовщик-плиточник Олег Сураев и электрогазосварщик Ринат Гурдин.

Различных наград во время официальной церемонии удостоились и другие сотрудники «Термодома».

Благодарность губернатора Пензенской области получил производитель работ Рамиль Исянов, почетную грамоту Министерства строительства РФ передали штукатуру-маляру Татьяне Родькиной, а почетную грамоту Российского союза строителей вручили начальнику сварочного участка Виктору Стрижкову.

«Термодом» гордится успехами своих сотрудников, которые более четверти века доказывают, что можно строить надежное и качественное жилье! Поздравляем всех коллег с Днем строителя!» - высказались в холдинге.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте