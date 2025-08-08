«Термодом» занесен в Галерею почета строителей Пензенской области

08.08.2025 | 15:56

«Термодом» и сотрудники холдинга занесены в Галерею почета строителей Пензенской области. Ее обновили в пятницу, 8 августа, к профессиональному празднику - Дню строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Удостоверения о занесении в Галерею почета в 2025 году получили генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов, главный архитектор холдинга Виктория Мазявкина, облицовщик-плиточник Олег Сураев и электрогазосварщик Ринат Гурдин.

Различных наград во время официальной церемонии удостоились и другие сотрудники «Термодома».

Благодарность губернатора Пензенской области получил производитель работ Рамиль Исянов, почетную грамоту Министерства строительства РФ передали штукатуру-маляру Татьяне Родькиной, а почетную грамоту Российского союза строителей вручили начальнику сварочного участка Виктору Стрижкову.

«Термодом» гордится успехами своих сотрудников, которые более четверти века доказывают, что можно строить надежное и качественное жилье! Поздравляем всех коллег с Днем строителя!» - высказались в холдинге.

